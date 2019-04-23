СМИ назвали дату прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Согласно данным газеты, Ким Чен Ын проведет ночь с 23 на 24 апреля в северокорейском городе Раджин на побережье Японского моря, после чего отправится в Россию. В 24 апреля делегация из 230 человек в бронированном поезде прибудет во Владивосток.

Эту информацию РИА Новости подтвердил источник в Дальневосточной железной дороге. «Утром поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда — во Владивосток. Сегодня движение поездов в регионе в графике. Расписание может меняться в процессе движения бронепоезда на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Транссиба Уссурийск — Владивосток», — сказал собеседник.

В ходе подготовки к приезду Ким Чен Ына у ворот вокзала Владивостока углубили въезд на 20 см, чтобы его лимузин, который не проходил по высоте, смог через них проехать.

Источник отметил, что северокорейского лидера поселят в номере люкс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 25 апреля состоится встреча глав двух стран.