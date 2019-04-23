СМИ назвали дату прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,82 -0,23 EUR Бирж. 71,83 -0,22 Brent 74,09 +2,90% USD Нал. 64,34 63,42 EUR Нал. 72,33 71,38 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1257 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 579,20 +161,40 IMOEX 2 584,74 +0,81% RTSI 1 275,59 +1,17% DJIA 26 511,05 -0,18% Nasdaq 8 015,27 +0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 22 апр, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 22 апр, 14:01
В доме в центре Москвы произошел пожар Общество, 09:02 В Великобритании назвали самые уязвимые пароли Технологии и медиа, 08:58 Назарбаев предложил правящей партии выдвинуть Токаева в президенты Политика, 08:48 Синоптики пообещали москвичам аномально теплую погоду до конца недели Общество, 08:42 Как малому и среднему бизнесу получить свою долю госзаказа в 2019 году Pro, 08:42 Антимонопольщики сочли неэтичной рекламу со словом «охрюнительно» Общество, 08:41 Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги Бизнес, 08:34 В больнице Ростова-на-Дону произошел пожар Общество, 08:32 Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 08:30 Хитрый мозг: почему компаниям важен эмоциональный интеллект сотрудников Pro, 08:20 СМИ назвали дату прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток Политика, 08:12 В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц Общество, 08:00 «Дочкам» иностранных банков предложили вступить в «русский» SWIFT Финансы, 07:54 Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб. Экономика, 07:53
Политика ,  
0 
СМИ назвали дату прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Согласно данным газеты, Ким Чен Ын проведет ночь с 23 на 24 апреля в северокорейском городе Раджин на побережье Японского моря, после чего отправится в Россию. В 24 апреля делегация из 230 человек в бронированном поезде прибудет во Владивосток.

Эту информацию РИА Новости подтвердил источник в Дальневосточной железной дороге. «Утром поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда — во Владивосток. Сегодня движение поездов в регионе в графике. Расписание может меняться в процессе движения бронепоезда на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Транссиба Уссурийск — Владивосток», — сказал собеседник.

В ходе подготовки к приезду Ким Чен Ына у ворот вокзала Владивостока углубили въезд на 20 см, чтобы его лимузин, который не проходил по высоте, смог через них проехать.

Источник отметил, что северокорейского лидера поселят в номере люкс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 25 апреля состоится встреча глав двух стран.

Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Согласно плану визита, Ким Чен Ын уедет из Владивостока 26 апреля, поскольку после переговоров с Путиным его ожидает культурная программа. Среди мест, которые он может посетить: Военно-исторический музей Тихоокеанского флота России и Приморская сцена Мариинского театра. Владимир Путин, в свою очередь, после встречи вылетит в Китай для участия в форуме «Пояс и путь».

Ранее в Кремле назвали темы переговоров, в том числе развитие двусторонних отношений, проблема денуклеаризации и региональное сотрудничество.

Теги: Владивосток, Ким Чен Ын, переговоры
Материалы по теме
В КНДР подтвердили предстоящую встречу Ким Чен Ына с Путиным
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Политика
Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter