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Общество ,  
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Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20

Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек. Об этом говорится в сообщении ​Национального управления по управлению рисками стихийных бедствий в Twitter.

«Продолжаются поиски в Росасе, Каука... Было обнаружено еще 3 тела, двое взрослых и один несовершеннолетний. В общей сложности погибли 20 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, в результате стихийного бедствия пострадали 22 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести. Ливни разрушили ​почти 40 домов и повредили более 850 строений.

Сход оползня в колумбийском департаменте Каука произошел накануне в муниципалитете Росас на Панамериканском шоссе между городами Попаян и Пасто. Тогда сообщалось о 19 погибших и пятерых пострадавших. После случившегося на место происшествия прибыл президент страны Иван Дуке для оказания гуманитарной и иной поддержки пострадавшим.

Теги: Колумбия, оползень, погибшие
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