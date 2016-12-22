В Бразилии десять человек погибли при сходе оползня

Десять человек, среди которых трое детей, погибли при сходе оползня в муниципалитете Нитерой штата Рио-де-Жанейро, сообщает телеканал Globo TV.
Сход оползня произошел в субботу, 10 ноября. В результате были повреждены девять жилых домов и здание пиццерии. К ночи из-под обломков удалось вытащить 11 пострадавших. При этом по меньшей мере четыре человека числятся пропавшими без вести.
Секретарь Гражданской обороны, командующий Роберто Робадей рассказал телеканалу, что в последнее время в регионе было много дождей. Он добавил, что население муниципалитета предупредили о возможной опасности.
В конце июле в штате Качин в Мьянме жертвами оползня стали 23 человека. При этом еще четыре пропали без вести. Оползень также привел к обрушению шахты по добыче нефрита.