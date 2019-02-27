На руднике в Индонезии 60 человек оказались под завалами после оползня

На руднике в Индонезии 60 человек оказались под завалами после оползня

На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике, передает Reuters.

​По его данным, под завалами находятся по меньшей мере 60 человек. К настоящему моменту 13 человек удалось вытащить из-под обрушившихся конструкций. Один человек в результате инцидента погиб.

Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что сход оползня произошел в округе Болаанг-Монгондоу, провинция Северный Сулавеси.

Вечером 22 декабря в Зондском проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра возникло цунами. Жертвами стихии стали более 280 человек, свыше 1 тыс. человек получили ранения. Эксперты посчитали, что причиной стихийного бедствия мог быть подводный оползень, сошедший со склона вулкана Анак-Кракатау.