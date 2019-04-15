Лукашенко заявил о попытках Запада «избить» Турцию за покупку С-400

Критика со стороны Запада в адрес Турции за покупку российских систем C-400 говорит о том, что Анкара поступает верно, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

За покупку российских зенитно-ракетных комплексов C-400 Турцию не просто критикуют, а фактически избивают, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое мнение он высказал в интервью агентству «Анадолу» накануне своего визита в Турцию.

«Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Анкару начинают критиковать, нападать на Турцию», — сказал Лукашенко.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты своих национальных интересов. «Как только ваши конкуренты, а может, и соперники, начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно, хотя они не противники вам, вы в одном «плуге» НАТО», — отметил президент Белоруссии, подчеркнув, что в этом он поддерживает Реджепа Тайипа Эрдогана.

В декабре 2017 года Турция и Россия заключили контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК С-400. Предполагается, что российские комплексы Турция купит за $2,5 млрд. Последней согласованной датой поставки С-400 замминистра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир назвал июль 2019 года.



США выступали против заключения контракта, угрожая отменить поставки истребителей F-15 и F-35, о покупке которых Анкара и Вашингтон договорились ранее. Источник газеты Hürriyet в администрации Белого дома отмечал, что если Турция не откажется от покупки С-400, США могут ввести против Турции санкции, так как эта сделка противоречит закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA). Вице-президент США Майкл Пенс недавно заявил, что сделка Анкары и Москвы «подрывает альянс» Турции и НАТО, и потребовал выбрать: либо участие в блоке, либо покупка С-400.