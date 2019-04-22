Концертный директор Осина объяснил пожар на могиле певца

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,81 -0,24 EUR Бирж. 71,85 -0,20 Brent 74,09 +2,90% USD Нал. 64,33 63,32 EUR Нал. 72,35 71,49 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1258 +0,0015 BTC/USD Бирж. 5 325,80 +3,90 IMOEX 2 585,22 +0,83% RTSI 1 276,04 +1,21% DJIA 26 535,36 -0,09% Nasdaq 8 003,64 +0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+13,56%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+13,56%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков Общество, 19:22 Недовольство, усталость, медийность Политика, 19:13 «Сажать, пока только сажать»: реформы героя Зеленского в «Слуге народа» Политика, 19:08  В Алжире арестовали четырех приближенных к экс-президенту бизнесменов Бизнес, 19:00 Концертный директор Осина объяснил пожар на могиле певца Общество, 18:52 Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена Спорт, 18:49 Путин созвонился с Лукашенко на фоне споров о качестве поставляемой нефти Политика, 18:48 Карельская красная: как выращивают радужную форель в России РБК и ВТБ, 18:40 Дуров поздравил украинцев с избранием Зеленского президентом Политика, 18:38 Дмитрий Навоша ушел с поста гендиректора Sports.ru Технологии и медиа, 18:38 Спутница Мамаева назвала причину драки футболистов с водителем Общество, 18:23 Появилось видео обрушения дома в Стамбуле Общество, 18:23 Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев Политика, 18:19 Какое будущее ожидает Петра Порошенко Политика, 17:55
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Концертный директор Осина объяснил пожар на могиле певца

Концертный директор певца Евгения Осина Александр опроверг факт вандализма на его могиле на московском Троекуровском кладбище. Об этом он сообщил РБК.

«Никакого осквернения могилы не было, имела место чья-то халатность: кто-то, вероятно из поклонников, подожгли лампадку и ушли. Так как там сейчас венки, памятника нет, загорелся один из венков, вандализма никакого не было. Неприятный инцидент, но в остальном все нормально с могилой, крест стоит», — сказал он.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что вандалы осквернили могилу Осина. Отмечалось, что неизвестные сожгли венки, крест, а также сломали ограду и разбили табличку.

Осин умер 17 ноября в возрасте 54 лет. Он скончался в своей квартире в Москве. Его знакомая певица Наталья Штурм заявляла РБК, что в последнее время он страдал от алкогольной зависимости. Осина похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище.

Певец начал карьеру в 1980-х годах. Тогда он состоял в нескольких музыкальных проектах. В 1988 году Осин стал участником группы «Браво», а через год создал собственный проект «Авалон».

Теги: новости РБК, Евгений Осин, Троекуровское кладбище
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter