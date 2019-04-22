Концертный директор Осина объяснил пожар на могиле певца

Концертный директор певца Евгения Осина Александр опроверг факт вандализма на его могиле на московском Троекуровском кладбище. Об этом он сообщил РБК.

«Никакого осквернения могилы не было, имела место чья-то халатность: кто-то, вероятно из поклонников, подожгли лампадку и ушли. Так как там сейчас венки, памятника нет, загорелся один из венков, вандализма никакого не было. Неприятный инцидент, но в остальном все нормально с могилой, крест стоит», — сказал он.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что вандалы осквернили могилу Осина. Отмечалось, что неизвестные сожгли венки, крест, а также сломали ограду и разбили табличку.

Осин умер 17 ноября в возрасте 54 лет. Он скончался в своей квартире в Москве. Его знакомая певица Наталья Штурм заявляла РБК, что в последнее время он страдал от алкогольной зависимости. Осина похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище.

Певец начал карьеру в 1980-х годах. Тогда он состоял в нескольких музыкальных проектах. В 1988 году Осин стал участником группы «Браво», а через год создал собственный проект «Авалон».