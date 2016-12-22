Певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости».

На похоронах присутствовали телеведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов, Марат Крымов, Феликс Царикати, поэт Александр Шаганов, продюсер Андрей Разин и другие друзья и коллеги певца.

Осин умер 17 ноября в возрасте 54 лет от остановки сердца у себя дома. Его тело нашла в квартире сестра певца. Певица Наталья Штурм, знакомая с исполнителем, заявила РБК, что в последнее время он страдал от алкогольной зависимости.

Осин начал выступать с конца 1980-х годов. Известность ему принесло исполнение песни «Плачет девочка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо» и других. Позже он участвовал в различных телевизионных проектах.



