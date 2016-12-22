В Москве умер певец Евгений Осин. Ему было 54 года

Фото: Анна Салынская / ТАСС

О смерти Осина РБК сообщил его концертный директор Александр Сидоренко. По его словам, певец скончался 17 ноября.

Сидоренко сообщил, что Осин умер в своей московской квартире. Причина смерти певца не называется.

По словам концертного директора, на данный момент нет информации по месту и дате похорон. «Пока еще ничего не известно», - добавил он.

Евгений Осин родился в 1964 году в Москве. Карьеру музыканта он начал в конце 1980-х, когда был участником нескольких музыкальных проектов. В 1988 году Осина пригласили в группу «Браво», однако через год он создал собственный проект «Авалон».

Всероссийская известность пришла к Осину в начале 1990-х, когда он спел свои главные хиты: «Плачет девушка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо». Позже участвовал в таких телевизионных проектах как «Старые песни о главном».

В последние годы у Осина были проблемы со здоровьем.