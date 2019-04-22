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QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
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Общество ,  
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Вильфанд назвал 22 апреля самым теплым днем в Москве с начала года

В Москве понедельник, 22 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня самый теплый день 2019 года. В 16 часов на станции ВДНХ было плюс 18,4 градуса, в Тушино — плюс 19 градусов. Завтра температурный фон будет примерно такой же. А со среды уже перейдет за 20 градусов», — сказал он.

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Синоптики пообещали Москве потепление до +25

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что температура в Центральной России может достигнуть 25 градусов тепла на текущей неделе. По его словам, причиной станет скандинавский антициклон.

При этом ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на следующей неделе в Москву придут похолодание и дожди. По его словам, температура воздуха опустится до плюс 15–16 градусов. Он отметил, что она все равно будет выше нормы.

Теги: Москва, погода, Тепло, новости РБК
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