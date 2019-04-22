Мэр Киева Кличко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Бывший боксер, мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, отметив, что актер получил большой кредит доверия. Об этом сообщает пресс-служба мэра украинской столицы.

«За вас отдала голоса и значительная часть киевлян. Как мэр столицы поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве», — сказал Кличко.

По его словам, Киев нуждается в усилении местного самоуправления. Кличко пояснил, что городу давно нужен «закон о столице», который даст реальные возможности киевлянам влиять на управление и развитие города. Как отметил мэр, в этом вопросе поддержка президента страны играет важную роль.

Кличко пожелал Зеленскому сил и мудрости в принятии решений, а также в осуществлении изменений, которых от него ожидают жители столицы.