Супруга заявила о безуспешных попытках отговорить Зеленского от политики

Супруга актера Владимира Зеленского, который одерживает победу на президентских выборах на Украине, в интервью украинскому бюро Би-би-си рассказала о том, что отговаривала мужа от планов баллотироваться на пост главы государства.

По ее словам, когда она узнала о том, что муж планирует принять участие в выборах, сказала: «Ты сошел с ума?» «Но говорить это было бесполезно, поэтому пришлось сесть и откровенно об этом поговорить», — отметила Елена Зеленская.

Супруга актера также рассказала, что успокоение в этом вопросе к ней пришло, когда она осознала, что Зеленский «действительно понимает, что собирается делать».

По мнению Зеленской, бывает так, что окружающие сбивают человека с толку. «Но когда я поняла, что это не так, что это действительно его решения, то остается только не мешать, а поддерживать», — сказала она.