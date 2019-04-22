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Супруга заявила о безуспешных попытках отговорить Зеленского от политики

Супруга актера Владимира Зеленского, который одерживает победу на президентских выборах на Украине, в интервью украинскому бюро Би-би-си рассказала о том, что отговаривала мужа от планов баллотироваться на пост главы государства.

По ее словам, когда она узнала о том, что муж планирует принять участие в выборах, сказала: «Ты сошел с ума?» «Но говорить это было бесполезно, поэтому пришлось сесть и откровенно об этом поговорить», — отметила Елена Зеленская.

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Супруга актера также рассказала, что успокоение в этом вопросе к ней пришло, когда она осознала, что Зеленский «действительно понимает, что собирается делать».

По мнению Зеленской, бывает так, что окружающие сбивают человека с толку. «Но когда я поняла, что это не так, что это действительно его решения, то остается только не мешать, а поддерживать», — сказала она.

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Отвечая на вопрос, какой она себя видит в качестве первой леди страны, Зеленская отметила, что пока серьезно не думала об этом. ​«Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. <...> С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь», — пояснила жена Зеленского.

Владимир Зеленский был одним из 39 кандидатов в президенты Украины. В рамках первого тура он одержал победу, получив больше всех голосов, однако не смог преодолеть порог 50%, в результате чего был объявлен второй тур, куда помимо него пробился действующий президент Украины Петр Порошенко.

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

По итогам второго тура, который состоялся 21 апреля, Зеленский одерживает победу над Порошенко. После подсчета более 98% бюллетеней Зеленский набрал 73,19% голосов, Порошенко заручился поддержкой 24,53% украинцев.​

Теги: выборы президента, Владимир Зеленский, супруга
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