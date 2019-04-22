В Нижегородской области загорелись 17 домов в садовых товариществах «Березка» и «Отдых». Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В районе двух часов дня поступило сообщение, что в двух некоммерческих садовых товариществах «Березка» и «Отдых» произошло возгорание садовых домиков. На момент прибытия первого наряда пожарных горело уже семь домов в СНТ «Березка» и десять в СНТ «Отдых», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сведений о погибших и пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС.

ТАСС в пресс-службе МЧС рассказали, что пожар в СНТ «Березка» уже локализовали. Спасатели присвоили пожару второй, повышенный уровень сложности. В ведомстве отметили, что привели в готовность авиацию МЧС, которую могут использовать для тушения возгораний. В пресс-службе добавили, что дома в товариществах используются только в летнее время.