Александр Емельяненко объявил о переносе боя после падения с велосипеда

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не будет участвовать в поединке в Самаре из-за падения с велосипеда. Об этом он написал в Instagram.

По словам бойца, его друг организовал двухчасовую велотренировку. «Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился», — написал Емельяненко.

Российский боец должен был принять участие в 12-й «Битве на Волге» 10 мая. Соперником Емельяненко был бы бразилец Луис Энрике.

В марте Емельяненко задержали в Кисловодске за нарушение правил стоянки и арестовали на десять суток. Боец припарковался с нарушением правил, а когда к нему подъехала машина ДПС, попытался скрыться и врезался в другой автомобиль. На суде он признался, что был в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента Емельяненко лишили прав на полтора года.