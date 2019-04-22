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Задержание Абызова ,  
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В мэрии Новосибирска сообщили об обысках в управлении капстроительства

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в управлении капитального строительства мэрии Новосибирска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Там уточнили, что обыски связаны с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «Сибэко». «Мэрия Новосибирска оказывает содействие обыскам, предоставляя все необходимые документы», — заявили в городской администрации.

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В ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли предоставить РБК оперативный комментарий. При этом региональный главк МВД подтвердил ТАСС факт проведения обысков. Однако в полиции не уточнили причины проведения оперативных мероприятий. «О результатах будет сообщено дополнительно», — добавили в главке.

SIB.FM со ссылкой на источник в мэрии Новосибирска также сообщал, что обыски могут быть связаны с делом арестованного в Москве экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова.

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Абызова задержали 26 марта. По версии следствия, Абызов вместе с соучастниками похитил и вывез за границу 4 млрд руб., обманув акционеров «Сибэко» и РЭС». Бывший министр вину не признает, суд арестовал его до 25 мая.

АО «Сибирская энергетическая компания» — крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством электрической и тепловой энергии. Компания обеспечивает поставки электрической и тепловой энергии в Новосибирской области и Алтайском крае.

Теги: обыски, мэрия, Новосибирск, капитальное строительство, новости РБК
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