В мэрии Новосибирска сообщили об обысках в управлении капстроительства

В мэрии Новосибирска сообщили об обысках в управлении капстроительства

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в управлении капитального строительства мэрии Новосибирска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Там уточнили, что обыски связаны с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «Сибэко». «Мэрия Новосибирска оказывает содействие обыскам, предоставляя все необходимые документы», — заявили в городской администрации.

В ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли предоставить РБК оперативный комментарий. При этом региональный главк МВД подтвердил ТАСС факт проведения обысков. Однако в полиции не уточнили причины проведения оперативных мероприятий. «О результатах будет сообщено дополнительно», — добавили в главке.

SIB.FM со ссылкой на источник в мэрии Новосибирска также сообщал, что обыски могут быть связаны с делом арестованного в Москве экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова.