За фигуранта дела Абызова предложили залог в 10 млн руб.

За фигуранта дела Абызова предложили залог в 10 млн руб.

Защита Николая Степанова, фигуранта дела экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова, предложила за него залог в размере 10 млн руб. Об этом заявил его адвокат Григорий Иванищев, сообщает корреспондент РБК.

Степанов в 2009–2012 годах занимал пост гендиректора ООО «РУ-КОМ», работал на энергетических предприятиях Восточной Сибири и Дальнего Востока. С 2016 года он является президентом Новосибирской региональной федерации самбо.

Абызова задержали в конце марта в Подмосковье и арестовали на два месяца. Экс-министру вменяется организация преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму в 4 млрд руб. Потерпевшими по делу являются миноритарные акционеры компаний «Сибэко» и РЭС.

Также арестованы Степанов, его заместитель Максим Русаков, директор «Сибэко» Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам ЗАО «Энергоспецмонтаж» Галина Фрайденберг, гендиректор АО «РЭС» Сергей Ильичев.