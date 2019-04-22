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Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
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«Роскосмос» выразил готовность помочь Маску в расследовании ЧП с Dragon-2

Специалисты «Роскосмоса» готовы помочь Илону Маску и SpaceX в расследовании аварии, которая произошла в ходе испытаний системы аварийного спасения корабля Dragon-2, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

«В случае обращения за технической консультацией к «Роскосмосу» корпорация готова оказать всестороннее содействие», — сказал Устименко. При этом он выразил уверенность, что у Маска есть достаточно технических средств для работы над ошибками.

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SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon

Неудачное испытание двигателей для Crew Dragon (Dragon-2) прошло накануне. В ходе финального теста произошла «аномалия на испытательном стенде». На фотографиях, опубликованных в СМИ, видно, как над базой на мысе Канаверал поднимался дым.

В марте Dragon-2 без пассажиров успешно пристыковался к МКС. На борту находился манекен в скафандре, названный в честь героини фильма «Чужой» Рипли. Манекен был оснащен записывающей аппаратурой, которая регистрировала изменения, способные оказать влияние на экипаж.

Теги: SpaceX, «Роскосмос», Илон Маск
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