Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,83 0,34 EUR Бирж. 74,89 0,48 Brent 65,22 -0,75% USD Нал. 66,61 65,15 EUR Нал. 75,57 74,08 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1372 0,0009 BTC/USD Бирж. 3 891,30 -32,40 IMOEX 2 494,02 -0,02% RTSI 1 193,07 -0,71% DJIA 26 099,79 0,03% Nasdaq 7 552,86 -0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+9,16%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+50,18%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+9,16%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+50,18%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 12:33
В Финляндии отпустили арестованного по делу об отмывании денег россиянина Общество, 20:22 МВД анонсировало лишение должников возможности выезда через Белоруссию Общество, 20:21 Решение о передаче бабушке найденного в Лосином острове ребенка отменили Общество, 20:12 Reuters сообщил о планах Gunvor продать активы в России Бизнес, 20:10 Тренер Гвардиола объяснил ценность Зинченко для «Манчестер Сити» Спорт, 20:08 Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины Политика, 19:41 Путин переименовал Минвостокразвития Политика, 19:37 ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты Общество, 19:28 СК опубликовал видео с места ЧП с бизнес-джетом в Шереметьево Общество, 19:20 Украинским школьникам преподадут историю создания новой церкви Общество, 19:16 Президент Ирана не принял отставку главы МИДа Политика, 19:13 Грудинина лишили мандата депутата города Видное Политика, 19:09 Из Москвы до Мурманска: в чем главная опасность дальних поездок РБК и Haval​, 18:56 Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные Общество, 18:46
Выборы на Украине ,  
0 
Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины

Центральная избирательная комиссия Украины 24 и 25 февраля подверглась кибератакам со стороны России. Об этом на встрече с представителями ИТ-индустрии заявил президент Петр Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина».

«В СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — РБК) разработали механизмы защиты вместе с СБУ (Служба безопасности Украины. — РБК), департаментом информационной безопасности и полиции по киберзащите ЦИК совместно с нашими американскими партнерами», — сообщил Порошенко.

По его словам, после этого в Одессе прошли переговоры о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с представителями вооруженных сил и Госдепартамента США.

Политика
Киберполиция Украины заподозрила Россию в атаке перед выборами президента

В конце января глава украинской киберполиции Сергей Демедюк заявил, что хакеры, которых может контролировать Россия, активизировали атаки на компьютеры и серверы избирательных участков страны. По его словам, на тот момент непосредственного проникновения в избирательную систему зафиксировано не было, однако правоохранители ожидали большого количества масштабных кибератак на региональные отделения ЦИК за месяц до выборов президента, которые состоятся 31 марта.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об атаках на избирательные штабы Украины. Россия никогда не имела и по-прежнему не имеет отношения к киберпреступлениям, подчеркнул он.

19 февраля секретарь СНБО Александр Турчинов объявил, что Киев и Европейский союз проведут совместные учения, чтобы быть готовыми к отражению кибератак со стороны России во время выборов.

Теги: Петр Порошенко, кибератаки, выборы
Материалы по теме
Киев объявил о совместных учениях с ЕС по отражению российских кибератак
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в причастности к кибератакам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter