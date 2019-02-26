Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины

Центральная избирательная комиссия Украины 24 и 25 февраля подверглась кибератакам со стороны России. Об этом на встрече с представителями ИТ-индустрии заявил президент Петр Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина».

«В СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — РБК) разработали механизмы защиты вместе с СБУ (Служба безопасности Украины. — РБК), департаментом информационной безопасности и полиции по киберзащите ЦИК совместно с нашими американскими партнерами», — сообщил Порошенко.

По его словам, после этого в Одессе прошли переговоры о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с представителями вооруженных сил и Госдепартамента США.

В конце января глава украинской киберполиции Сергей Демедюк заявил, что хакеры, которых может контролировать Россия, активизировали атаки на компьютеры и серверы избирательных участков страны. По его словам, на тот момент непосредственного проникновения в избирательную систему зафиксировано не было, однако правоохранители ожидали большого количества масштабных кибератак на региональные отделения ЦИК за месяц до выборов президента, которые состоятся 31 марта.