Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть

Вторая серия восьмого, финального сезона, сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального релиза. Об этом пишет The Insider.

Как поясняет издание, пользователи из Германии в результате технической ошибки получили доступ ко втором эпизоду сериала после утечки из сервиса Amazon Prime. Впоследствии новая серия в низком качестве появилась на форуме Reddit и других ресурсах. Официально серия будет доступна в 4 утра по мск.

Первая серия «Игры престолов» также оказалась в сети до официального релиза, ее премьера состоялась 14 апреля. Эпизод посмотрели рекордное число американцев — 17,4 млн человек. ее премьера состоялась 14 апреля.