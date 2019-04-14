Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Bloomberg c помощью экспертов попытался оценить состояние богатейших домов Вестероса. Дать точный денежный эквивалент богатства эксперты затруднились, однако пришли к выводу, что самый дорогой актив сериала — это боевые драконы

Королева Великобритании Елизавета II осматривает Железный трон Вестероса (Фото: Phil Noble / Reuters)

Агентство Bloomberg с помощью фанатов «Игры престолов» составило рейтинг богатейших семей сериала. Оценка проводилась исходя из имущественных приобретений кланов на протяжении семи сезонов.

Первое место занял дом Таргариенов и его правительница — Дейнерис Таргариен. Ей принадлежит самый дорогой актив во всем сериале — боевые драконы. Эксперты Bloomberg затруднились в определении точного денежного эквивалента их стоимости. Управляющий директор консалтинговой компании Valuation Research Corporation Стив Шульц предположил, что в этом случае допустимы два метода. Один исходит из оценки стоимости содержания и обучения драконов. Другой метод основан на оценке стоимости того имущества, которое может быть награблено с применением такой боевой единицы как дракон. Bloomberg, в свою очередь, обращает внимание на то, что в одной из серий Дейнерис согласилась обменять одного из детенышей драконов на 8 тыс. воинов-рабов в полной экипировке и 5 тыс. воинов еще не прошедших обучение. Использование данных об этой сделке затруднено тем, что по ее итогам Дейнерис приказала драконам сжечь работорговцев и получила войско без обмена.

Также богатство дома Таргариенов определяется контролем на крепостью Кастерли-Рок и Драконим камнем, где сконцентрированы большие запасы «драконьего стекла» — обсидиана.

Вслед за Таргариенами идет семейство Ланнистеров. В начале сериала это был богатейший дом Вестероса. Однако они потеряли первое место в спике из-за нескольких поражений и потери Кастерли-Рока, где находился их главный актив — золотые рудники. В числе преимуществ Ланнистеров, сохранившихся к седьмому сезону — возможность получения кредитов от Железного банка и контроль над торговыми путями.

На третьем месте стоит Дом Арренов. Он контролирует Долину, которая благодаря естественному географическому положению в горах остается неприступна для войск остальных семейств. Безопасность земель Арренов позволяет людям под его контролем сконцентрироваться на ведении сельского хозяйства и торговли, не отвлекаясь на военные действия.