Зеленский поблагодарил Макрона за поздравления с победой на выборах

Зеленский поблагодарил Макрона за поздравления с победой на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за поздравления с победой на выборах.

Пост написан на украинском языке и продублирован на французском.

Помимо Макрона Зеленского также поздравили с победой на выборах лидеры США, Армении и глава МИД Великобритании. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что после прихода Зеленского к власти на Украине начнется «перезагрузка».

После подсчета 31% голосов во втором туре президентских выборов Зеленский обогнал действующего президента Петра Порошенко почти в три раза — 73,16% против 24,5%. Порошенко официально признал свое поражение.