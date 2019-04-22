Выборы на Украине , 02:10
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Зеленский поблагодарил Макрона за поздравления с победой на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за поздравления с победой на выборах.
Пост написан на украинском языке и продублирован на французском.
Помимо Макрона Зеленского также поздравили с победой на выборах лидеры США, Армении и глава МИД Великобритании. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что после прихода Зеленского к власти на Украине начнется «перезагрузка».
После подсчета 31% голосов во втором туре президентских выборов Зеленский обогнал действующего президента Петра Порошенко почти в три раза — 73,16% против 24,5%. Порошенко официально признал свое поражение.