«Сибантрацит» назвал сроки строительства тоннеля на БАМе за 260 млрд руб.

Строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) начнется в течение года и займет пять лет. Об этом говорится в сообщении «Сибантрацита» — основного застройщика совместно с ​«ВостокУголь».

Из сообщения следует, что в данный момент ведутся предпроектные работы. В частности, по указу гендиректора РЖД Олега Белозерова была создана рабочая группа по реализации проекта строительства тоннеля. В нее вошли топ-менеджеры перевозчика, «Сибантрацита» и «ВостокУгля».

Планируется, что тоннель протяженностью 18 км станет одним из самых длинных в России. По данным «Сибантрацита», он позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн до 100 млн т грузов в год.

Бизнесмен Дмитрий Босов — совладелец «Сибантрацита» и «Востокугля» — в середине марта написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить​ приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т грузов в год. Взамен Босов пообещал, что «Востокуголь» готов за собственные средства построить второй Северомуйский тоннель. Эксперты Института экономики и развития транспорта, который готовит технико-экономическое обоснование проекта, оценивали его стоимость в 261 млрд руб. В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин заявил, что за шесть лет пропускная способность БАМа и Транссиба должна вырасти в полтора раза, до 180 млн т.