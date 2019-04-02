РЖД предложили ввести приоритет при перевозке грузов за предоплату

Глава РЖД Олег Белозеров предложил министру транспорта Евгению Дитриху предоставлять приоритет в перевозке грузов компаниям, внесшим предоплату. Госмонополия также хочет ввести ответственность перевозчиков за срывы сроков поставок

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Гендиректор РЖД Олег Белозеров направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой рассмотреть проект поправок в закон о железнодорожном транспорте и в устав железнодорожного транспорта, подготовленных монополией. У РБК есть копия письма от 4 марта, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минтрансу, а также один из грузоотправителей.​

Среди предложений РЖД — внедрение приоритетности и очередности перевозок грузов по железной дороге. Для этого между грузоотправителями, перевозчиками и операторами должны заключаться договоры о перевозке грузов на период не менее года с внесением предоплаты в обмен на перевозку в приоритетном порядке, говорится в законопроекте. Если грузоотправитель не обеспечил заявленного в договоре объема грузов, то он должен заплатить штраф. При этом уже внесенная им предоплата не возвращается.

Госмонополия также предложила предусмотреть как дополнительное условие в таких договорах ответственность железнодорожных операторов и РЖД за невыполнение своих обязательств. РЖД не раскрывает в документе, какие санкции грозят перевозчикам. Ожидается, что выручка от таких договоров должна идти на развитие инфраструктуры. В законопроекте госмонополия предлагает также определить объем и сроки перевозок грузов, порядок расчетов, а также очередность провоза грузов.

Эти предложения соответствуют поручениям президента Владимира Путина и правительства, в том числе поручению заместителя председателя правительства Максима Акимова от 7 февраля 2019 года, пишет Белозеров.