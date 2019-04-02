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РЖД предложили ввести приоритет при перевозке грузов за предоплату
Глава РЖД Олег Белозеров предложил министру транспорта Евгению Дитриху предоставлять приоритет в перевозке грузов компаниям, внесшим предоплату. Госмонополия также хочет ввести ответственность перевозчиков за срывы сроков поставок
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Гендиректор РЖД Олег Белозеров направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой рассмотреть проект поправок в закон о железнодорожном транспорте и в устав железнодорожного транспорта, подготовленных монополией. У РБК есть копия письма от 4 марта, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минтрансу, а также один из грузоотправителей.​

Среди предложений РЖД — внедрение приоритетности и очередности перевозок грузов по железной дороге. Для этого между грузоотправителями, перевозчиками и операторами должны заключаться договоры о перевозке грузов на период не менее года с внесением предоплаты в обмен на перевозку в приоритетном порядке, говорится в законопроекте. Если грузоотправитель не обеспечил заявленного в договоре объема грузов, то он должен заплатить штраф. При этом уже внесенная им предоплата не возвращается.

Госмонополия также предложила предусмотреть как дополнительное условие в таких договорах ответственность железнодорожных операторов и РЖД за невыполнение своих обязательств. РЖД не раскрывает в документе, какие санкции грозят перевозчикам. Ожидается, что выручка от таких договоров должна идти на развитие инфраструктуры. В законопроекте госмонополия предлагает также определить объем и сроки перевозок грузов, порядок расчетов, а также очередность провоза грузов.

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Эти предложения соответствуют поручениям президента Владимира Путина и правительства, в том числе поручению заместителя председателя правительства Максима Акимова от 7 февраля 2019 года, пишет Белозеров.

Речь идет о так называемом механизме take-or-pay («бери или плати») при заключении долгосрочных договоров перевозки, который РЖД продвигают с 2016 года.​ Эта инициатива вызвала спор всех участников рынка перевозок, ставя под сомнение принцип соблюдения недискриминационного доступа к инфраструктуре.

​На днях генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян заявил о высоком риске того, что интересы некоторых игроков будут ущемлены в результате «закрепления» пропускной способности за несколькими компаниями. По оценкам ИПЕМ, в направлении Восточного полигона за 2018 год свои грузы направили более 1,5 тыс. компаний с более чем 1,4 тыс. железнодорожных станций, а общей перечень грузов превысил 1,7 тыс. наименований. «К сожалению, рынок торговли пропускными способностями железнодорожной инфраструктуры обязательно будет серым», — сказал он. Основными бенефициарами, по его мнению, могут стать финансовые институты, которые будут договариваться с РЖД о приоритетных поставках, внося предоплату, поэтому к ним выстроится очередь из грузоотправителей, чьи расходы при этом значительно возрастут.

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Однако среди грузоотправителей есть сторонники такого подхода. Например, совладелец «Сибантрацита» и «Востокугля» Дмитрий Босов 11 марта написал письмо Путину, попросив предоставить «Сибантрациту» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т грузов в год. Взамен «Востокуголь» готов за собственные средства построить второй Северомуйский тоннель за пять лет, что, по его словам, позволит расшить узкие места на Восточном полигоне.

Подробности — в материале «РБК Pro»: «Зеленый свет в обмен на предоплату».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: РЖД
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