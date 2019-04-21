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Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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На Украине завели дело из-за неоткрывшегося избирательного участка

В населенном пункте Лебединский в Донецкой области Украины не открылся избирательный участок, полиция завела дело. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщается на ее сайте.

Произошедшее квалифицировали как воспрепятствование осуществлению избирательного права (ст. 157 УК Украины). «На данном участке зарегистрированы 680 избирателей, которые в настоящее время лишены права голосовать», — отметил Князев.

Политика
Как проходит второй тур президентских выборов на Украине. Главное

Избирательные участки для проведения второго тура выборов президента Украины открылись в 8:00 в воскресенье, 21 апреля (время совпадает с московским). Проголосовать должны около 35,57 млн человек, включая жителей Крыма и Севастополя, а также избирателей из-за границы.

Во второй тур выборов прошли действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В первом туре глава государства набрал 15,95% голосов, а его соперник — более 30%. Во втором туре победит тот, кто наберет больше голосов, чем соперник.

Теги: Украина, Полиция, избирательный участок, Уголовное дело
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