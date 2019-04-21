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Выборы на Украине ,  
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Открылся последний неработавший избирательный участок Украины

На Украине избирательный участок​ № 140379 в Донецкой области начал свою работу с опозданием на несколько часов. Сообщение о его открытии опубликовала на своей странице в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

«По состоянию на 16:00 участок открыт, и желающие из числа 194 граждан Украины, включенных в избирательный список, могут прийти и проголосовать», — написала она.

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Это был единственный избирательный участок на Украине, который не начал работу утром 21 апреля.

«Причин этому несколько. Но все же основная — участок находится вплотную к линии разграничения», — пояснила Слипачук.

По ее словам, в конце концов заработать он смог благодаря оперативной работе ЦИК, военно-гражданской администрации Донецкой области и Национальной полиции.

Запись в facebook пользователя Тетяна Сліпачук

Ранее РБК сообщал, что из-за того, что избирательный участок не начал свою работу вовремя, Нацполиция Украины завела уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательного права (ст. 157 УК Украины).

«На данном участке зарегистрированы 680 избирателей, которые в настоящее время лишены права голосовать», — говорил тогда глава Нацполиции Сергей Князев.

Теги: Украина, Выборы, Донецкая область, ЦИК Украины
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