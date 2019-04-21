Открылся последний неработавший избирательный участок Украины

На Украине избирательный участок​ № 140379 в Донецкой области начал свою работу с опозданием на несколько часов. Сообщение о его открытии опубликовала на своей странице в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

«По состоянию на 16:00 участок открыт, и желающие из числа 194 граждан Украины, включенных в избирательный список, могут прийти и проголосовать», — написала она.

Это был единственный избирательный участок на Украине, который не начал работу утром 21 апреля.

«Причин этому несколько. Но все же основная — участок находится вплотную к линии разграничения», — пояснила Слипачук.