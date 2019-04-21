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«Роскосмос» опубликовал ролик с созданной из сигналов пульсаров музыкой

«Роскосмос» опубликовал на YouTube видеоролик с музыкой, созданной из сигналов пульсаров — вращающихся нейтронных звезд сверхвысокой плотности.

Как отмечает госкорпорация, сигналы пульсаров можно использовать как эталоны времени и ориентиры для спутников. «Переведя частоту сигналов в звуковые волны, можно получить музыку», — пояснили в «Роскосмосе». Звуковой ряд был создан на основе данных телескопа «Спектр-Р» проекта «Радиоастрон».

Видео: «Роскосмос» / YouTube

Ранее в апреле астрофизики смогли получить первые изображения черной дыры, расположенной в галактике М87 на расстоянии около 55 млн световых лет от Земли. Масса черной дыры в этой галактике оценивается в 6,5 млрд масс Солнца, а ее диаметр — в 40 млрд км. Получить изображение черной дыры удалось благодаря Телескопу горизонта событий (Event Horizon Telescope). Ее назвали гавайским именем Powehi, что означает «украшенный темный источник бесконечного созидания».

Теги: «Роскосмос», звезды, музыка
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