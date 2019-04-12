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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,75%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Ученые дали имя запечатленной впервые в истории черной дыре
Черная дыра, изображение которой удалось получить впервые в истории, получила гавайское имя Powehi, что значит «украшенный темный источник бесконечного созидания». Она находится в галактике М87 в 53,5 млн световых лет от Земли
Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС

Черная дыра в центре галактики М87, изображение которой на этой неделе показала команда ученых-астрофизиков, получила имя Powehi. Такое название дал профессор Гавайского университета Ларри Кимура. Об этом сообщает CNN.

Powehi в переводе с гавайского переводится как «украшенный темный источник бесконечного созидания». По словам профессора, это слово своими корнями уходит в фольклор и встречалось в песнопении XVIII века, которое рассказывает о сотворении мира.

Почему было выбрано именно гавайское название, не уточняется, однако телеканал указывает, что два из восьми телескопов группы Event Horizon Telescope, благодаря которым удалось получить изображение, находятся на Гавайях.

Технологии и медиа
Астрофизики показали первые изображения черной дыры

В минувшую среду, 10 апреля, международная группа ученых из 60 институтов в 20 странах представила первые изображения черной дыры. Масса черной дыры в галактике М87, которая удалена от Земли на 53,5 млн световых лет, составляет 6,5 млрд масс Солнца, а ее диаметр оценивается в 40 млрд км, что превышает диаметр Солнечной системы.

Телескопы проекта Event Horizon Telescope расположены в США, Чили, Мексике, Испании и Франции. ​На обработку данных с телескопов, которые были получены в апреле 2017 года, потребовалось два года.

Автор: Анна Трунина
Теги: Черная дыра, Космос, астрофизика, ученые, Гавайи
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