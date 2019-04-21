МИД России предостерег от поездок на Шри-Ланку

МИД России призвал россиян принимать взвешенное решение о поездке на Шри-Ланку после серии терактов на острове, в результате которых погибли более 200 человек. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом тем, кто уже находится на Шри-Ланке, ведомство рекомендовало быть внимательными, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.

Ранее в Роспотребнадзоре россиян призвали следовать указаниям местных властей и не покидать курортные зоны.

На Шри-Ланке ​21 апреля прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали более 200 человек. Бомбы почти одновременно сработали в трех отелях в столице республики Коломбо, в католической церкви Святого Антония в Коччикаде, церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане, церкви в Баттикалоа. Позднее в пригородах Коломбо прогремели еще два взрыва. По предварительным данным, россиян среди них нет.