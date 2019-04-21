ЕС выразил солидарность в связи с терактами на Шри-Ланке

ЕС выразил солидарность в связи с терактами на Шри-Ланке

Европейский союз солидарен с народом и властями Шри-Ланки в связи с терактами, которые унесли жизни 207 человек. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (ЕСВС).



«Европейский союз выражает самые искренние соболезнования семьям и друзьям погибших и желает скорейшего выздоровления многим раненым» — говорится в заявлении.

По словам Могерини, теракты, совершенные в особый для христиан день — пасхальное воскресенье, являются актами насилия против всех верований и вероисповеданий.

Глава Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своих постах вTwitter также выразили соболезнования погибшим и раненым на Шри-Ланке.

«Мы готовы оказать поддержку», — подчеркнул Юнкер.