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ЕС выразил солидарность в связи с терактами на Шри-Ланке

Европейский союз солидарен с народом и властями Шри-Ланки в связи с терактами, которые унесли жизни 207 человек. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

«Европейский союз выражает самые искренние соболезнования семьям и друзьям погибших и желает скорейшего выздоровления многим раненым» — говорится в заявлении.

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По словам Могерини, теракты, совершенные в особый для христиан день — пасхальное воскресенье, являются актами насилия против всех верований и вероисповеданий.

Глава Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своих постах вTwitter также выразили соболезнования погибшим и раненым на Шри-Ланке.

«Мы готовы оказать поддержку», — подчеркнул Юнкер.

На Шри-Ланке 21 апреля произошло восемь взрывов. Бомбы сработали в отелях и католических церквях, куда местные верующие пришли, чтобы отпраздновать Пасху. По последним данным, погибли 207 человек, еще 450 человек пострадали.

 

Теги: Евросоюз, солидарность, теракт, Шри-Ланка
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