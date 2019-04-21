Порошенко перед голосованием на выборах помолился в храме ПЦУ

Порошенко перед голосованием на выборах помолился в храме ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко с семьей принял участие в литургии в Михайловском златоверхом соборе в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина». Службу провел глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

Порошенко написал в Twitter, что он и его родные «получили огромное вдохновение от совместной молитвы и поддержки людей». Глава государства напомнил, что ровно год назад начались переговоры о получении томоса.

Ранее Порошенко был прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Порошенко проголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Глава государства выразил уверенность, что после выборов движение Украины в Европу и НАТО продолжится. Порошенко отметил, что демократические выборы характеризуют страну как европейскую державу.