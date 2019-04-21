Общество , 08:34
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СМИ сообщили об увеличении числа погибших при взрывах на Шри-Ланке до 25
По меньшей мере 25 человек погибли и более 200 пострадали в результате шести взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке, передает местное агентство ANI.
При этом Reuters со ссылкой на директора национального госпиталя Коломбо сообщает о более 20 погибших и 180 пострадавших.
Взрывы прогремели утром 21 апреля. Как ранее сообщало AFP со ссылкой на власти, они затронули три столичных отеля и церковь, а также две католические церкви за пределами Коломбо.
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