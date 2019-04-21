В ДНР сообщили о гибели 23-летней ополченки во время атаки ВСУ

В ДНР сообщили о гибели 23-летней ополченки во время атаки ВСУ

В ходе попытки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибла младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

В ведомстве рассказали, что во время боя возле села Октябрь погибли трое ополченцев, еще двое получили тяжелые ранения. 23-летняя Эгалегердиева решила оказать им медицинскую помощь. «Видя, что противник стремится приблизиться к позициям, она приняла решение вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненые, Эгалегердиева приняла огонь на себя, обстреляв противника из автомата», — говорится в сообщении.

При этом бойцам ВСУ удалось ранить Эгалегердиеву, после чего она скончалась. В Народной милиции считают, что этот инцидент еще раз подтвердил «всю лживость и пустоту заявлений» Киева о том, что он привержен курсу мирного урегулирования в Донбассе.

Атака украинских военных близ села Октябрь произошла 19 апреля. Тогда бойцы ВСУ подорвались на собственных минах, в результате чего погибли трое украинских военных, еще двое получили ранения. При попытке эвакуации раненых еще четверо бойцов ВСУ погибли и двое пострадали, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. При этом он сообщил, что в ходе боя погибли трое военнослужащих ДНР.