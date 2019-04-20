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Протесты во Франции ,  
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В Париже на акции «желтых жилетов» задержали более 130 человек

Правоохранительные органы задержали более 137 человек на акции протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру полиции.

К 15:00 по местному времени (16:00) стражи порядка досмотрели более 14 тыс. человек.

По информации МВД Франции, в столице на акции протеста вышли 6,7 тыс. человек. На площади Республики протестующие стали бросать в полицейских различные предметы, полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Полицейским также пришлось применить его возле бульвара Ришар-Ленуар, где неизвестные подожгли автомобиль и мусорные баки.

Политика
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Текущая демонстрация «желтых жилетов» стала 23-й по счету. Акции проводятся в ряде городов Франции каждую субботу с ноября прошлого года. Изначально протесты были направлены против повышения цен на топливо и введения новых налогов, но позже акцент сместился на недовольство действующей властью.  В результате во Франции ввели мораторий на повышение цен на топливо и повысили размер минимальной зарплаты, однако протесты продолжаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал принять «сильные взаимодополняющие решения», для того чтобы беспорядки и насилие на акциях «желтых жилетов» в Париже не повторялись.

Теги: Париж, протесты, Франция
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