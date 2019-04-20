Аваков сравнил реальность на Украине с сериалом «Игра престолов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил ситуацию в стране в преддверии президентских выборов с сериалом «Игра престолов». Министр в своем Twitter сообщил, что не может начать смотреть новый сезон телесаги из-за предвыборной гонки.

«Не цепляет — украинская реальность круче!» — написал Аваков.

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели предвыборные дебаты. По итогам первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,95%, Юлия Тимошенко — 13,40%. По данным ЦИК Украины явка по стране составила 62,78%, в выборах приняли участие 18 893 864 человека. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

«Игра престолов» — основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» американский сериал в жанре фэнтези.