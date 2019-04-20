Аваков сравнил реальность на Украине с сериалом «Игра престолов»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,58 63,71 EUR Нал. 72,67 71,70 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 344,50 +26,40 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 14:00 «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей Спорт, 13:43 Лукашенко попросил российских политиков не «страдать» из-за своих фраз Политика, 13:39 В ВСУ после слов Зеленского заявили об отсутствии в ЛНР и ДНР повстанцев Политика, 13:37 Власти поручили расширить репертуар театров оперы и балета классикой Общество, 13:18 Аваков сравнил реальность на Украине с сериалом «Игра престолов» Политика, 13:08 В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования Общество, 12:54 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 12:35 Вице-премьер Борисов обсудил с Асадом восстановление экономики Сирии Политика, 12:32 Индийская Reliance объяснила покупку венесуэльской нефти через «Роснефть» Экономика, 12:31 Елена Зеленская: что известно о жене кандидата в президенты Украины Спецпроект РБК PINK, 12:02 Реставрация Макрона: повлияет ли пожар в Нотр-Даме на политику во Франции Мнение, 11:58 Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Общество, 11:56 Американские ученые назвали способ борьбы со слабоумием Общество, 11:55
Выборы на Украине ,  
0 
Аваков сравнил реальность на Украине с сериалом «Игра престолов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил ситуацию в стране в преддверии президентских выборов с сериалом «Игра престолов». Министр в своем Twitter сообщил, что не может начать смотреть новый сезон телесаги из-за предвыборной гонки.

«Не цепляет — украинская реальность круче!» — написал Аваков. 

Фотогалерея 
Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели предвыборные дебаты. По итогам первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,95%, Юлия Тимошенко — 13,40%. По данным ЦИК Украины явка по стране составила 62,78%, в выборах приняли участие 18 893 864 человека. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

«Игра престолов» — основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» американский сериал в жанре фэнтези.

Теги: выборы на Украине, Арсен Аваков, «Игра престолов»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter