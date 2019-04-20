Американские ученые назвали способ борьбы со слабоумием

Ученые из Бостонского университета пришли к выводу, что физическая активность способствует снижению риска развития слабоумия (деменции). Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA.

В ходе исследования в период с 2016 по 2019 год ученые отслеживали работу мозга 2354 человек (1099 мужчин и 1276 женщин). Для фиксирования результатов специалисты использовали акселерометры и проводили магнитно-резонансную томографию. Эксперты пришли к выводу, что даже простые прогулки способны замедлить процесс старения мозга, который может привести к слабоумию.

Те, чья физическая активность в неделю насчитывала 150–300 минут, за каждый час физической активности в неделю отдаляли старение мозга на 1,1 года. За каждый час физической активности в неделю на 1,4–2,2 года старел мозг у тех, кто проходил 7,5 тыс. шагов и более в неделю.

Деменция — расстройство нервной деятельности, которое в первую очередь проявляется резким снижением умственных способностей.

Ранее канадские ученые пришли к выводу, что более высокий риск заболеть деменцией имеют люди, живущие возле дорог с интенсивным движением.