Ученые выявили общие симптомы у больных раком мозга

Ученые Королевского колледжа Лондона провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали одинаковые симптомы, которые свидетельствовали о начале развития болезни. Результаты их работы опубликовал журнал PLOS One.

Исследование проводилось в Восточной и Северо-Западной Англии на основе интервью со взрослыми пациентами, у которых недавно был диагностирована первичная опухоль головного (церебральная глиома), а также с членами их семей. Всего было опрошено 39 пациентов с таким диагнозом.

Большинство заболевших раком мозга отметили, что по началу не обращали внимания на появившиеся проблемы с памятью, на потерю равновесия и ухудшение зрения, а также на то, что стали неуклюжими в своем поведении.

Многие из опрошенных обратились за медицинской помощью тогда, когда у них обнаружили подозрение на деменцию или инсульт, а также когда у них сильно ухудшилось зрение.

Церебральная глиома — это злокачественная опухоль головного мозга, которая развивается из клеток глии, которые заполняют пространства между нейронами. Заболевание чаще всего встречается у пожилых людей в возрасте 50-70 лет.​