В МИД Литвы рекомендовали Эстонии осторожно подходить к диалогу с Москвой

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Эстонию согласовывать действия и осторожно подходить к диалогу с Москвой. Об этом сообщает агентство BNS.

«Обычно, когда мы координируем и действуем более сплоченно, это всегда более эффективно, потому что всегда будут попытки разрушить и проверить единство европейских стран или стран Балтии», — сказал он.

Министр отметил, что Эстония до визита своего президента в Россию не предоставляла Литве информацию о том, какие вопросы будут обсуждаться в Москве. Линкявичюс добавил, что ожидает, что Таллин все же предоставит больше сведений позднее.

При этом министр заявил, что для России такая встреча направлена на то, чтобы «создать впечатление» отсутствия изоляции и наличия обычного сотрудничества.