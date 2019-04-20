ЦОДД назвал самые часто встречающиеся машины нарушителей ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассказал, водители каких автомобилей чаще всего нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщается в аккаунте ЦОДД в Twitter.

«По статистике за полгода, черные, желтые и синие Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что самые дисциплинированные водители владеют черными и серыми машинами Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.

Накануне стало известно, что Госавтоинспекция прорабатывает новую систему оценки ответов на экзаменах на получение водительских прав. В ГИБДД планируют учитывать степень риска при принятии неверных решений за рулем. При этом соискателей могут лишить права на ошибку на теоретическом экзамене.