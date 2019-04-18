Оперативники пришли в театр кукол в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в здании Большого театра кукол в Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе комитета по культуре города.

«У нас есть информация о проведении оперативных мероприятий в БТК. Но давать какие-то комментарии и оценки до официальных результатов проверки и выводов правоохранительных органов мы не можем», — сказали в комитете.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти не смогли предоставить РБК оперативный комментарий, посоветовав перезвонить позднее.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в городской администрации также пишет об оперативных мероприятиях в театре. При этом представитель Большого театра кукол опроверг агентству информацию об обысках в здании учреждения на улице Некрасова.