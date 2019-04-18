На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

Руководителя Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Александра Калинина подозревают в получении взятки в 1,2 млн руб., возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 290 УК, получение взятки). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, директор театра получил взятку от главы компании, с которой заключил договор на поставку в театр декораций и реквизита на 2,2 млн руб. Затем глава фирмы вернул директору театра из полученных средств 1,2 млн руб. В его отношении также открыто уголовное дело (ч. 5 ст. 291 УК, дача взятки).

Следователи проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Это для всех неожиданная новость, — сказал ТАСС художественный руководитель Большого театра кукол Руслан Кудашов. — Все работники театра об этом узнали из СМИ».

Ранее «РБК Санкт-Петербург» сообщал об обысках в здании Большого театра кукол на улице Некрасова. В отделе по связям с общественностью театра отметили: «Никаких маски-шоу. Никого в пол не кладут. У нас проводится деликатная проверка».