Военная техника совершит марш на Москву перед парадом Победы

Военная техника, которая примет участие в параде Победы, начала передислокацию в Москву с площадки в подмосковном Алабино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Более 100 единиц колесной боевой техники совершат марш на расстояние более 60 км», — сообщили в министерстве.

Технику переправляют на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники. При этом более 70 единиц гусеничной техники прибудет на железнодорожную станцию «Пресня» Малого кольца МЖД, после чего также отправится на временную площадку.