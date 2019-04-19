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Военная техника совершит марш на Москву перед парадом Победы

Военная техника, которая примет участие в параде Победы, начала передислокацию в Москву с площадки в подмосковном Алабино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Более 100 единиц колесной боевой техники совершат марш на расстояние более 60 км», — сообщили в министерстве.

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Технику переправляют на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники. При этом более 70 единиц гусеничной техники прибудет на железнодорожную станцию «Пресня» Малого кольца МЖД, после чего также отправится на временную площадку.

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В начале апреля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади будут новые участники. В марше примут участие представители московского университета МВД, подразделения военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета. По словам министра, всего на параде будут 13 тыс. человек и до 160 единиц военной техники и вооружения, а также 74 самолета и вертолета.

Теги: Парад Победы, Минобороны, военная техника
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