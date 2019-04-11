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Минобороны сообщило о новшествах в авиационной части парада Победы
Некоторые виды техники примут участие в параде впервые за четыре года, а «Беркуты» предстанут в обновленном составе
Истребитель МиГ-29СМТ (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В параде Победы 9 мая в Москве примут участие 18 вертолетов и 56 самолетов, рассказали в Министерстве обороны, передает ТАСС. Тренировки воздушной части пройдут в Москве и в Подмосковье.

«Заранее было спланировано несколько новшеств в воздушном строю», — сообщили в ведомстве. Впервые за четыре года в параде примет участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС. Четыре года назад последние сформировали в небе число 70, добавили в Минобороны.

Воздушный строй возглавит вертолет Ми-26, его будут сопровождать четыре вертолета Ми-8 АМТШ (известны также как «терминаторы»).

Общество
Шойгу сообщил о новых участниках парада 9 мая

Пилотажная группа «Беркуты» впервые примет участие в параде в обновленном составе на пяти вертолетах Ми-28Н.

Помимо этой техники в воздушной части парада будут участвовать вертолеты Ка-52 и Ми-24, самолеты Ил-76МД, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, Ил-78. Последние два сымитируют дозаправку в воздухе.

В параде также примут участие новейшие самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ. Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» пролетят на Су-30СМ и МиГ-29, они отстрелят над Красной площадью тепловые ловушки. Завершат воздушную часть парада Су-25.

9 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых участниках наземной части парада: это представители московского университета МВД, женщины-военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус СК.

Фотогалерея 
От «Тора» до «Тайфуна»: что из нового вооружения покажут на параде 9 мая

В 2018 году генеральная репетиция парада прошла без участия авиации из-за плохих погодных условий: в Москве были дожди и низкая облачность.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Минобороны, парад Победы
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