Минобороны сообщило о новшествах в авиационной части парада Победы

Некоторые виды техники примут участие в параде впервые за четыре года, а «Беркуты» предстанут в обновленном составе

Истребитель МиГ-29СМТ (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В параде Победы 9 мая в Москве примут участие 18 вертолетов и 56 самолетов, рассказали в Министерстве обороны, передает ТАСС. Тренировки воздушной части пройдут в Москве и в Подмосковье.

«Заранее было спланировано несколько новшеств в воздушном строю», — сообщили в ведомстве. Впервые за четыре года в параде примет участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС. Четыре года назад последние сформировали в небе число 70, добавили в Минобороны.

Воздушный строй возглавит вертолет Ми-26, его будут сопровождать четыре вертолета Ми-8 АМТШ (известны также как «терминаторы»).

Пилотажная группа «Беркуты» впервые примет участие в параде в обновленном составе на пяти вертолетах Ми-28Н.