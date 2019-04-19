Помпео пообещал продолжить участие в переговорах с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео продолжит руководить переговорным процессом с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, несмотря на требования Северной Кореи отстранить его от участия. Об этом Помпео заявил журналистам в Вашингтоне, передает Reuters.

«Ничего не поменялось. Мы продолжим работать, вести переговоры. Я по-прежнему возглавляю команду [переговорщиков], — сказал он. — Президент Трамп, очевидно, отвечает за процесс в целом, но это будет моя команда».

Помпео подчеркнул, что американские дипломаты во главе со спецпредставителем по КНДР Стивеном Бигэном продолжат усилия по достижению денуклеаризации.

«Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы Северная Корея отказалась от всех видов оружия массового уничтожения, программ и средств, связанных с баллистическими ракетами, — добавил он. — Мы будем продолжать применять санкции в отношении Северной Кореи и призываем к этому все страны».