Космический корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США

Космический корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США

Ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома Wallops в штате Вирджиния, сообщается в Twitter американского аэрокосмического агентства (NASA). Запуск состоялся в 16:46 по местному времени (23:46 мск).

Запуск прошел штатно, примерно через три минуты после старта отделилась первая ступень, оснащенная российскими двигателями RD-181.

Стыковка Cygnus с Междунарожной космической станцией (МКС) запланирована на 19 апреля. Корабль доставит на МКС около 3,5 т груза, в том числе оборудование для проведения научных исследований и продовольствие.