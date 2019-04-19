На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку

На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что неисправность была обнаружена 18 апреля при возвращении с учений в пункт базирования в Крыму. Дежурные службы решили при заходе корабля в гавань использовать буксиры вспомогательного флота. После швартовки специалисты начали поиск технической неисправности.

Накануне экипаж «Цезаря Куникова» и морские пехотинцы отработали организацию погрузки солдат и техники на борт. Неисправность возникла в районе мыса Херсонес.

В конце октября 2018 года на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» упал 70-тонный башенный кран, который повредил палубу боевого корабля и его корпус. Плавучий док ПД-50 полностью затонул. В результате ЧП несколько человек пострадали, один из них погиб.



