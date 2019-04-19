ЕСПЧ потребовал перевести обвиняемого в госизмене ученого в больницу

Европейский суд по правам человека потребовал от России обеспечить перевод обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу. Об этом сообщил ТАСС адвокат ученого Евгений Смирнов.

«9 апреля Европейский суд по правам человека удовлетворил нашу просьбу и потребовал от российских властей обеспечить срочные меры в отношении Кудрявцева, применив 39-е правило (обеспечительные меры. — РБК) регламента ЕСПЧ», — рассказал Смирнов. Власти России должны исполнить требование в течение двух недель.

75-летнего Кудрявцева обвиняют в передаче секретных сведений в Фон Кармановский институт гидродинамики в Бельгии, который в ФСБ считают структурой НАТО. В июле 2018 года в ЦНИИмаше прошли обыски, в ходе которых он был арестован.

В поддержку Кудрявцева выступили ученые и правозащитники, в том числе академики РАН, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин, директор фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова, писатель Виктор​ Шендерович. В октябре они направили обращение к Владимиру Путину с просьбой изменить меру пресечения для ученого. Выпустить Кудрявцева из СИЗО по состоянию здоровья просил следствие и Совет по правам человека при президенте России.