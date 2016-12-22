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СПЧ попросил смягчить меру пресечения обвиненному в госизмене ученому
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СПЧ попросил смягчить меру пресечения обвиненному в госизмене ученому

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) попросил следствие смягчить меру пресечения 74-летнему работнику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в госизмене. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, данная просьба связана с возрастом Кудрявцева и его состоянием здоровья.

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Кудрявцева арестовали 22 июля после обысков в офисах ЦНИИмаша и Объединенной космической корпорации в рамках уголовного дела о госизмене в «Роскосмосе». По словам источников РБК и газеты «Коммерсантъ», Кудрявцев был арестован в связи с делом об утечках информации о российском гиперзвуковом оружии. Расследованием занимается ФСБ России.

Следствие считает, что мужчина передавал секретные данные бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Адвокаты Кудрявцева обжаловали арест, но Мосгорсуд отклонил апелляцию юристов.

15 августа Санкт-Петербургский союз ученых обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой добиться освобождения Кудрявцева из СИЗО. В письме отмечалось, что ученый перенес инфаркт и болен сахарным диабетом 2-го типа, так что пребывание в изоляторе угрожает его здоровью и жизни.

Теги: СПЧ , госизмена , «Роскосмос» , гиперзвуковая ракета
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