Ученые и правозащитники попросили Путина отпустить из СИЗО Кудрявцева

Ученые РАН, деятели искусства и правозащитники обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, а также в ФСБ и Верховный суд в поддержку обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Они требуют изменить меру пресечения для ученого на не связанную с содержанием под стражей. Текст обращения опубликовал «Коммерсантъ».

Письмо, в частности, подписали председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, галерист Марат Гельман, физик, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин, директор фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова, писатель Виктор​ Шендерович и другие. Всего под письмом 42 фамилии.

В письме отмечается, что Кудрявцев, которому недавно исполнилось 75 лет, страдает множеством заболеваний. Так, из-за диабета ему необходимо соблюдать строгую диету, что невозможно сделать в рамках тюремного меню, медицинская помощь там почти не оказывается. «С каждым днем в изоляторе его здоровье портится, его родные и адвокаты боятся, что он не доживет до суда», — говорится в письме.

Подписанты обращают внимание, что вина Кудрявцева не доказана, а «предъявленные ему обвинения абсурдны». При этом необходимость ареста ученого следователь обосновал найденным у него в почте письмом о выигранной в лотерею грин-карте.

Кудрявцев был арестован 22 июля, после того как в офисах ЦНИИмаша и Объединенной космической корпорации прошли обыски по делу о госизмене в корпорации «Роскосмос». По данным следствия, он передавал секретные данные бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. В августе Санкт-Петербургский союз ученых обращался к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с Кудрявцевым.