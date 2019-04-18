«Росбалт» сообщил о следственных действиях в московской редакции

В столичный офис информагентства «Росбалт» пришли сотрудники Московского уголовного розыска. Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно сообщению, старший группы, который назвался полковником МВД Акимовым, заявил, что в рамках уголовного дела они должны осмотреть одно из рабочих мест. О каком именно деле идет речь, сотрудникам не сообщили. ​В следственных действиях принимают участие семь человек.

Как отмечает агентство, свободный доступ сотрудников в офис перекрыт. Уточняется, что под угрозой срыва две пресс-конференции, которые должны там состояться.

Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов сообщил РБК, что сотрудники МУРа пришли в офис около 8:30 мск. «Вначале они изъявили желание поговорить с кем-то из сотрудников редакции, в то время их на месте не оказалось, позже пришел выпускающий редактор и выяснил у сотрудников, что они хотят осмотреть рабочее место в рамках уголовного дела одного из наших журналистов», — сказал он.

Ульянов добавил, что ему по телефону полковник Акимов не ответил, о каком сотруднике и каком уголовном деле идет речь. «Сейчас сотрудники МВД не препятствуют работе редакции. По нашим ощущениям будут обыски, мы ждем приезда адвоката на место», — рассказал Ульянов.