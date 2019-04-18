В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов

В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

По ее словам, авария произошла на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта. Она уточнила, что среди пострадавших есть иностранные граждане и ребенок.

В Мариинскую городскую больницу, как отметила Митянина, были доставлены гражданка Эстонии и гражданин Германии в состоянии средней тяжести, а также мужчина; его состояние оценивается как тяжелое.