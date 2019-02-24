В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека

В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга, в результате два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, передает ТАСС.

ДТП произошло 24 февраля в 00:29 на Невском проспекте у здания бизнес-центра «Невский Плаза». Водитель автомобиля BMW Х6 — мужчина 1989 года рождения — выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Двое мужчин умерли на месте от полученных травм, троим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, личности пострадавших устанавливаются.

По данным «Фонтанки», водитель заявил, что не справился с управлением, ему предстоит медицинское освидетельствование.